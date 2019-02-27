СК возбудил дело по факту массового убийства в селе под Красноуфимском

Суд Красноуфимска удовлетворил ходатайство регионального СК и заключил под стражу на 2 месяца местного 47-летнего жителя по обвинению в убийстве своих знакомых — мужчин 64 и 62 лет — в селе Русская Тавра, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Мужчине инкриминируется часть 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). По данным следствия, тела убитых были обнаружены 18 февраля около 17:00 с множественными травмами головы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Красноуфимского отдела СУ СКР и полиции. Оперативники назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили ряд свидетелей и направили информацию в органы дознания для установления подозреваемого.

«Задержать подозреваемого, ранее судимого мужчину удалось сотрудникам полиции по горячим следам. Фактически задержание проводилось в посёлке Арти», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В данный момент по уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе судебная психиатрическая экспертиза, отметили в СКР. По предварительным данным, в качестве основной версии происшествия рассматривают бытовую ссору в ходе распития спиртного.