СК сообщил о задержании двоих подозреваемых по делу об убийстве спецназовца в Подмосковье

Двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье задержаны, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.

Задержанные — двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения, сейчас следствие устанавливает роль каждого из них в преступлении. В СК также сообщили, что по местам жительства задержанных «проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей».

Представитель областного управления МВД Татьяна Петрова уточнила в комментарии «Интерфаксу», что полицейские задержали подозреваемых в Москве, это уроженцы одной из стран СНГ.

Напомним, служившего в спецназе ГРУ Никиту Белянкина убили в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. Он вмешался в драку, в которой группа людей избивала двоих человек, и применил травматический пистолет, чтобы отвлечь их внимание. После этого его начали избивать, один из напавших ударил его ножом в область сердца. Следственный комитет завёл уголовное дело об убийстве.