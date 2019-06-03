В Подмосковье в драке убили бывшего спецназовца ГРУ

В ночь на 2 июня во время драки в подмосковной деревне Путилково убили бывшего бойца спецзназа ГРУ Никиту Белянкина, пишет ТАСС.

По словам друга погибшего Ивана Богданова, Белянкин гулял с девушкой в районе жилого комплекса «Новое Тушино» и увидел, как 15 человек избивают прохожего, после чего вступился за него. В результате произошёл конфликт, во время которого Белянкин выстрелил в воздух из пистолета. Он «расстрелял по толпе два пистолетных магазина», но его «повалили и нанесли колотые раны в область сердца». Как пишет телеканал «360», у Белянкина был травматический пистолет.

«Он увидел, что дерутся более 10 человек, и попытался разнять противоборствующих. Однако один из участников драки ударил его ножом, отчего потерпевший скончался», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Ещё один друг погибшего, Иван Суханов, рассказал агентству, что Белянкин во время службы воевал в Сирии, но 10 месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он планировал пойти работать в МЧС или устроиться служить в ОМОН. РБК со ссылкой на третьего друга Белянкина, Сергея Иванова, пишет, что личность одного из подозреваемых установлена: по его словам, это сотрудник бара «БирХаус», возле которого проходила драка. Он также добавил, что погибший был ефрейтором и четыре года служил в подразделении спецназа.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, между потерпевшим и группой молодых людей «из-за личных неприязненных отношений» произошёл конфликт. В результате «неизвестный нанёс своему оппоненту смертельное ножевое ранение». Имена участников конфликта СК не называет.