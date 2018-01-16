СК проверяет сообщение СМИ об издевательствах над детьми в тагильской семье

Следственное управление СК по Свердловской области организовало проверку по материалам СМИ о насилии над двумя детьми — 11-месячным мальчиком и двухлетней девочкой. Как рассказал порталу TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Николай, его 20-летняя бывшая сожительница Вероника О. и её мать систематически наносят детям побои.

«Сын мой, а девочка не моя. Я хотел бы ребёнка забрать себе, но мне в опеке сказали, что мне его никто не отдаст, потому что он ещё маленький. Я в тот раз у неё ночевал, она при мне старшую дочь била и душила, потому что та спать не хотела. Мелкий заревел, она подходит и говорит: “Ты меня уже достал, бесишь”. Младшего ребёнка она кормит грудью и при этом пьёт. Она сама курит и даёт дочке выкидывать окурки. И курить ей давала. Она курит, ребёнок подходит, она и ей даёт. И в присутствии детей занимается сексом», — рассказал Николай изданию.

В пресс-службе СК отметили, что в рамках проверки будет выяснятся достоверность полученной информации.