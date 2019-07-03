СК предъявил обвинения чиновнику из Хакасии, напавшему на журналиста

Следственный комитет предъявил обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву. В мае этого года чиновник напал на журналиста телеканала «Россия 24».

Как сообщается на сайте ведомства, 22 мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» пришла в здание администрации Ширинского района записать интервью с Зайцевым. Журналист Иван Литомин хотел спросить у чиновника о плохом состоянии домов для пострадавших от пожаров в 2015 году. Но глава района отнял у Литомина микрофон, затем толкнул журналиста и повалил на пол.

«Предъявлено обвинение главе муниципального образования Ширинский район Сергею Зайцеву в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом», - говорится на сайте СК.

Свою вину чиновник не признал, а случившееся назвал спланированной провокацией в его адрес.

Напомним, ранее за свой проступок Зайцев был исключён президиумом генсовета из партии «Единая Россия».