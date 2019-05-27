Напавшего на журналиста главу района в Хакасии исключили из «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста «России 24», сообщил РИА Новости секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что действиями Зайцева заинтересовался Следственный комитет, который возбудил в отношении него уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Сам Зайцев назвал произошедшее спланированной акцией: по его словам, журналистам «никто не запрещал связаться накануне, согласовать интервью, приезд».

«Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление», — рассказал Зайцев.

По его мнению, это не может считаться нападением, так как «три мужика» ворвались к нему в кабинет, двое из которых «физически крепче» чиновника.

Напомним, сюжет о нападении чиновника вышел 25 мая в эфире «России 24». По словам журналиста Ивана Литомина, он хотел спросить у чиновника о плохом состоянии домов для пострадавших от пожаров в 2015 году, однако Зайцев попытался отнять у Литомина микрофон, схватил его и повалил на пол.