СК предложил ужесточить ответственность для физлиц за неуплату налогов 

Следственный комитет России выступил с инициативой ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за уход от налогов, пишут «Известия».

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придётся отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — заявила зампредседателя СК России Елена Леоненко.

Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания. Кроме того, сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования, подчеркнула замглавы СК. При этом в ведомстве считают, что это слишком долгий срок, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество. СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.