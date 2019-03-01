СК отказался возбуждать дело о вбросах бюллетеней на выборах губернатора Подмосковья

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после публикации видеозаписи с избирательного участка № 369 в Долгопрудном, на котором зафиксировано, как члены участковой комиссии и наблюдатели вбрасывают бюллетени на выборах губернатора Подмосковья, сообщает движение «Голос».

В СКР заявили, что подлинность видеозаписи не установлена, кроме того, есть опровергающие показания свидетелей. Известно, что инициатор проверки — главный редактор «Долгопрудненских страниц» Евгений Смеян — уже обратился в городскую прокуратуру с просьбой отменить это решение. По его словам, следствие не провело выемку документов и не провело техническую экспертизу видеозаписи.

Напомним, ранее активист «Голоса» Владислав Иванов заинтересовался аномально высокими результатами победителя выборов — действующего губернатора Андрея Воробьёва — и стал изучать видеозаписи с участка. Он увидел, что члены комиссии и наблюдатели несколько раз подходят к урне с бюллетенями в руках.

Андрей Воробьёв был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года, он набрал 62,52% голосов.