СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в «Матросской тишине»

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела против руководства СИЗО «Матросская тишина» и подследственного Дионисия Золотова после проверки сообщений о наличии VIP-камер в следственном изоляторе, пишет «Интерфакс». Проведённая СК проверка не выявила каких-либо фактов коррупции при размещении задержанных в отремонтированных камерах СИЗО.

Отмечается, что в ходе проверки, ведомством были тщательно изучены все договоры с благотворителями, акты приёма-сдачи, свидетельствующие о получении стройматериалов, и финансовые документы, подтверждающие их оплату. Также были опрошены благотворители, сотрудники ФСИН и подследственные, принимавшие участие в ремонте.

Напомним, в конце 2017 года «Московский комсомолец» сообщил о том, что в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина» существуют так называемые VIP-камеры, которые были отремонтированы по инициативе Дионисия Золотова. За нахождение в них арестанты якобы платили сотрудникам СИЗО. После выхода статьи в изоляторе прошла серия проверок — в частности, прокуратура Москвы не выявила нарушений, но рекомендовала возбудить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями: в СИЗО нарушались правила о раздельном содержании разных категорий заключённых.

В феврале 2018 года стало известно о смене начальника СИЗО. На место Владимира Клочека, вышедшего на пенсию, был назначен Сергей Поздеев.