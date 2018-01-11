Замначальника «Матросской тишины» уволен после сообщений об элитных камерах в СИЗО

Заместителя начальника следственного изолятора «Матросская тишина» уволили после проверки информации об элитных камерах в СИЗО, со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний пишет «Интерфакс». Имя уволенного сотрудника не сообщается.

«В настоящее время завершена одна из проверок, по результатам которой заместитель начальника учреждения по оперативной работе уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — подчеркнули во ФСИН.

О начале прокурорской проверки в «Матросской тишине» стало известно в середине декабря. Ведомство решило проверить публикацию «Московского комсомольца» о существовании «элитных камер», о которых изданию рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва.

По её словам, в одной из этих камер есть огромный телевизор, «шикарный» холодильник марки Indesit, «забитый деликатесами», и санузел с подвесным унитазом. Знакомая Меркачёвой утверждает, что купить место в такой камере можно за миллион рублей. В одной из них, по данным МК, содержится адвокат Дионисий Золотой (Денис Тумаркин), который проходит по делу о мошенничестве.

В среду, 10 января, прокуратура объявила о завершении проверки сообщений СМИ об элитных камерах в «Матросской тишине» и потребовала привлечь к уголовной ответственности сотрудников следственного изолятора. Московская прокуратура направила в Следственный комитет материалы на сотрудников изолятора, «использовавших свои служебные полномочия вопреки интересам службы». В их отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье 285 УК о злоупотреблении должностными полномочиями.