СК освободил из-под ареста лидера «Христианского государства»

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин, обвиняемый в экстремизме из-за рассылки угроз в кинотеатры по поводу фильма «Матильда», освободился из-под ареста, со ссылкой на источник пишут «Интерфакс» и ТАСС. Калинин вышел из следственного изолятора под подписку о невыезде.

По словам источника, ему изменили меру пресечения после того, как 23 сентября истёк срок содержания Калинина под стражей.

«Предельный срок заключения под арестом по тяжести вменяемого Калинину преступления составляет один год. Следствие не может ходатайствовать перед судом о продлении обвиняемому срока ареста, поэтому СК отпустил его под подписку», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, организация «Христианское государство» в начале 2017 года разослала письма в кинотеатры с требованием отказаться от проката фильма Алексея Учителя «Матильда», угрожая, что «кинотеатры начнут гореть». Александра Калинина задержали в сентябре 2017 года, его обвиняют в принуждении к отказу от совершения сделки (из-за угроз кинотеатрам) и экстремизме (из-за видео с оскорблениями в адрес мусульман). Расследование его дела завершено.

В марте 2018 года брат Александра Калинина Юрий и активист «Христианского государства» Денис Манталуца получили по два года колонии за поджог двух автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя в рамках акции «За "Матильду" гореть».