СК организовал проверку после падения ребёнка из окна тагильской школы

Следственный отдел по Тагилстроевскому району СКР по Свердловской области проводит доследственную проверку из-за травмирования шестиклассника, который накануне выпал из окна школы № 144. ЧП случилось во время перемены, в результате падения ребёнок получил перелом лодыжки.

«По имеющимся данным, окно открыли сами учащиеся и пострадавший ребёнок сел на подоконник у открытого окна. Каким образом получилось так, что мальчик выпал из окна, предстоит выяснить в ходе проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь свердловского СК Александр Шульга.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы, пострадавший ребёнок и сотрудники школы, проверяется документация, касающаяся обеспечения безопасности детей во время нахождения в школе. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью шестиклассника, будет проведено медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее один из учителей школы № 144 рассказал АН «Между строк», что класс, в котором учится пострадавший мальчик, находится на карантине и учителя сами приходили, сменяя друг друга, но на перемене школьники почему-то остались без присмотра взрослых.