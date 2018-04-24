В тагильской школе № 144 рассказали подробности ЧП с шестиклассником, который выпал из окна на перемене

Стали известны подробности ЧП с учеником шестого класса школы № 144, который выпал из окна второго этажа. Инцидент произошёл сегодня, 24 апреля. Один из учителей школы рассказал АН «Между строк», что класс, в котором учится мальчик, сейчас находится на карантине.

«Класс постоянно сидел в этом кабинете на карантине. Им никуда нельзя было уходить, так как у одного из них нашли ветрянку, учителя сами приходили к ним. Получилось так, что один учитель ушёл, а другой ещё не пришёл. Такая ситуация не должна была возникнуть. Ребята, пока ждали учителя, начали дурачиться, беситься, забираться на подоконник. Мальчик не удержался и упал, он, насколько мне известно, из неблагополучной семьи», — рассказал учитель.

Напомним, в результате падения ребёнок получил переломы лодыжки и обеих рук. В сопровождении матери и классного руководителя он был госпитализирован бригадой скорой помощи в городскую больницу № 4. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей.

В управлении образования города отметили, что по факту инцидента организована комиссионная проверка. В ходе неё будут установлены все детали ЧП, а также лица, виновные в произошедшем.