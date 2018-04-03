СК опубликовал новые записи с камер наблюдения в кемеровском ТЦ

Следственный комитет РФ выложил в YouTube видеозаписи с камер видеонаблюдения в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. На них видны люди, которые в момент начала пожара оказались в здании ТЦ и в спешке пытаются покинуть помещение.

В ролике длительностью 1 минуту 40 секунд показаны записи с трёх камер наблюдения, установленных в ТЦ возле детской игровой зоны — очаг возгорания находился рядом с ней. Видно, как дети в 15:59 начинают выбегать из этой зоны. Помещение, в котором они находились, вспыхивает в 16:02.

В связи с публикацией видео СК объяснил, что люди на этих записях могут помочь следствию, так как они находились в непосредственной близости к очагу возгорания. Их просят позвонить и помочь расследованию.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. По версии следствия, пожар мог начаться в батутном зале на четвёртом этаже. Следователи обнаружили в зале высоковольтные провода, которые проложили сквозь зал вопреки требованиям безопасности.