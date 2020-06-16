СК опубликовал фоторобот роллера, который насмерть сбил пенсионерку в Берёзовском

СК по Свердловской области опубликовал фоторобот мужчины, который сбил пенсионерку на велодорожке в одном из парков города Берёзовского, через несколько дней после происшествия старушка умерла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Согласно показаниям свидетеля, мужчина был одет в спортивную одежду тёмно-болотного цвета: шорты, кофту (с длинным или коротким рукавом). Из экипировки на нём имелись наколенники, налокотники, шлем чёрного цвета. Мужчина был в очках (возможно, с диоптриями) с оправой чёрного цвета. Волосы тёмно-русого цвета. На лице имел щетину (небритость). Славянской внешности, среднего телосложения. Рост — около 175–180 см (с учётом высоты роликовых коньков). Возраст — 25–30 лет», — сообщается на сайте ведомства.

Следователи просят опознать подозреваемого и сообщить информацию о нём по телефону в СК Берёзовского: 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД города: 8-950-202-24-92.

Напомним, инцидент произошёл 1 мая на велосипедной дорожке «тропы здоровья» в Берёзовском: неизвестный молодой человек на роликовых коньках на большой скорости врезался сзади в 81-летнюю пенсионерку, которая в этот момент там прогуливалась. Женщина упала и ударилась головой, а 4 мая скончалась от полученных травм.