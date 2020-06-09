В Берёзовском мужчина на роликовых коньках насмерть сбил пенсионерку

В Берёзовском разыскивают неизвестного мужчину на роликовых коньках, из-за действий которого погибла женщина, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

«Следственным отделом Берёзовского в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", устанавливается личность мужчины, совершившего указанное преступное деяние во время катания на роликовых коньках», — сообщил помощник руководителя регионального ведомства Максим Чалков.

Инцидент произошёл 1 мая на велосипедной дорожке «тропы здоровья» в Берёзовском: неизвестный молодой человек на роликовых коньках на большой скорости врезался сзади в 81-летнюю пенсионерку, которая в этот момент там прогуливалась. Женщина упала, ударилась головой, а 4 мая из-за этого умерла.

Разыскиваемому на вид 25–30 лет, рост — 170–175 см, славянской внешности с русыми волосами, спортивного телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм, на поясе — сумка бирюзового цвета. Следователи просят опознать подозреваемого и сообщить о нём информацию по телефону в СК Берёзовского: 8 (34369) 4-96-07 либо в ОМВД города: 8-950-202-24-92.