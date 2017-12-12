СК обвинил владельца «ВИМ-Авиа» в создании финансовой пирамиды

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями в отношении владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева, сообщается на сайте ведомства. Вместе с ним по делу проходят бывший гендиректор Александр Кочнев, бывший финансовый директор Алевтина Калашникова и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

По версии следствия, работа «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева «представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды». СК утверждает, что компания скрывала убытки, чтобы получать кредиты и уходить от ограничений Росавиации, в результате махинаций Мурсекаев с супругой, которая является совладельцем «ВИМ-Авиа», получили в виде зарплаты и дивидендов более 162 миллионов рублей. В СК подчеркнули, что Мурсекаев и Калашникова скрылись от следствия, покинув Россию, и были объявлены в международный розыск.

Общий ущерб от действий Мурсекаева и других фигурантов дела следователи оценили в 782 миллиона рублей, потерпевшими признаны четыре компании, с которыми взаимодействовала «ВИМ-Авиа».

В сентябре 2017 года, когда у компании начались массовые задержки рейсов, против руководства «ВИМ-Авиа» было возбуждено первое уголовное дело о мошенничестве. В рамках этого дела были задержаны Кочнев и Пантелеева.

Свой последний рейс «ВИМ-Авиа» выполнила 15 октября. Компания занимала десятое место в России по количеству перевезённых пассажиров.