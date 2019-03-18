СК назвал фейком сообщения об угрозах семье 12-летней девочки, написавшей письмо Путину

Информация о травле семьи Перчиковых из Псковской области является фейковой, заявили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета по Псковской области.

Следователи сообщили, что провели соответствующую проверку после публикаций в СМИ о том, что Перчиковы стали получать угрозы о расправе от односельчан после того, как 12-летняя Тася написала письмо президенту РФ.

«Была проведена проверка по изложенным в СМИ фактам о якобы имевших место угрозах в адрес женщины и её дочери. [Представители ведомства] лично общались с семьёй, с ними сразу связались и попытались выяснить, кто им угрожает. Они сказали, что таких фактов не было, чтобы была угроза в их адрес жизни и здоровья, что это ложная информация распространяется в СМИ. Соответственно, вся вот эта информация, которая размещена в СМИ, можно считать её фейковой», — сказал собеседник агентства.

Напомним, материал о семье Перчиковых вышел на «Медузе» 16 марта. На следующий день губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что создаст комиссию, которая разберётся в ситуации с семьёй.