Псковский губернатор поручил разобраться с травлей 12-летней девочки, написавшей письмо Путину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил создать комиссию, которая разберётся в ситуации вокруг семьи Перчиковых, которых начали травить односельчане после того, как 12-летняя девочка написала письмо президенту России, пишет «Псковская лента новостей».

Члены комиссии поедут в деревню Томсино Себежского района, где живут Перчиковы, чтобы поговорить с ребёнком и её мамой, сообщили в областной администрации. В числе прочих в комиссию вошли первый заместитель губернатора Вера Емельянова и детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова. Ранее Соколова заявила «Эху Москвы», что разбирается в ситуации вокруг семьи Перчиковых и собирается направить в Томсино своего помощника. О создании комиссии стало известно на следующий день после того, как статья о травле семьи вышла на «Медузе».

В декабре девочка написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись, что единственную школу в деревне закрыли, а её мама работает санитаркой в две смены за маленькую зарплату. Путин на письмо не ответил, но о семье Перчиковых рассказало «Радио Свобода», и со всей страны им стали присылать небольшие подарки и пожертвования. После этого односельчане устроили семье травлю, вынудив, в частности, Елену Перчикову уволиться с работы.