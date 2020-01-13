СК назвал целью убийства российских журналистов в Центральной Африке ограбление

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» сообщил, что российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) убили, чтобы ограбить.

По словам Краснова, убийство с целью ограбления совершили «жители ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающиеся совершением тяжких преступлений в этом регионе». Он назвал их «группой неизвестных темнокожих вооружённых людей, которые потребовали... выйти и отдать имевшиеся вещи, фото- и видеоаппаратуру». После отказа журналистов, по словам Краснова, расстреляли.

Напомним, в июле 2018 года в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнер» по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. В августе 2018 года Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями и нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц. 30 июля 2019 года другой проект Ходорковского, центр «Досье», сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, где привёл доказательства того, что убийство журналистов было спланировано заранее.