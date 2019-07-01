СК начал проверку по факту обнаружения мёртвого младенца в мусорном контейнере в Нижнем Тагиле

В Следственном управлении СК РФ прокомментировали информацию об обнаружении тела младенца в мусорном контейнере возле дома № 26а по улице Молодёжной в Нижнем Тагиле.

«По сообщению о смерти младенца был организован выезд на место происшествия следственно-оперативной группы в составе сотрудников следственного комитета и полиции. Тело умершего ребёнка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, а также матери новорождённого ребёнка. В ходе проверки в том числе будут выясняться причина смерти, а также иные обстоятельства», — сообщили в пресс-службе СУ по Свердловской области.