СК начал проверку песни Манижи для «Евровидения»

Московские следователи после обращения издания «Ветеранские вести» начали проверку песни Манижи «Русская женщина», с которой певица будет представлять Россию на «Евровидении», пишет ТАСС.

Редакция издания посчитала сценический номер Манижи «оскорбляющим достоинство русских женщин по нацпризнаку и нарушающим национальное согласие в России». Ранее Манижу также критиковали в РПЦ — заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявлял, что для «Евровидения» не должны выбирать песни, вызывающие возмущение у женщин и унижающие их достоинство.

Напомним, 8 марта в прямом эфире Первого канала с помощью телефонного голосования россияне выбрали певицу Манижу Сангин (Manizha) для участия в конкурсе «Евровидение». Певица исполнит песню Russian Woman на русском языке. Конкурс пройдёт в Роттердаме в мае.