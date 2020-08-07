СК начал проверку обстоятельств задержания наёмников ЧВК «Вагнер» в Беларуси

Следственный комитет России начал доследственную проверку обстоятельств задержания предполагаемых наёмников ЧВК «Вагнер» в Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета России проводится процессуальная проверка обстоятельств, в результате которых 29 июля этого года на территории Республики Беларусь были задержаны граждане России. После сбора и тщательного анализа всех необходимых сведений Следственным комитетом Российской Федерации им будет дана соответствующая правовая оценка», — говорится в сообщении СК.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсудили ситуацию с задержанными в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

«Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщили в пресс-службе.

Путин заявил Лукашенко, что Россия заинтересована в сохранении стабильной ситуации и спокойном проведении выборов в Беларуси.

«[В разговоре] подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля государственное информагенство «Белта» сообщило о задержании в Беларуси 33 боевиков из российской ЧВК «Вагнер», которые обратили на себя внимание силовиков нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. По данным правоохранительных органов, в Белоруссию прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.