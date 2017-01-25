Сирийская оппозиция отвергла предложенный Россией проект Конституции

Оппозиция Сирии отклонила проект Конституции, который предложила Россия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на члена делегации повстанцев на переговорах Яхью аль-Ариди.

«Мы сказали им [русским], что сирийцы – единственные, кто имеет право писать Конституцию. Опыт Пола Бремера (полномочный представитель Джорджа Буша-младшего в Ираке в 2003-2004 годах. – Прим. ред.) в Ираке вполне показателен: когда Конституция написана другой страной, она не будет работать», – сказал представитель оппозиции.

Ранее глава делегации России по САР Александр Лаврентьев сообщил, что на переговорах в Астане представителям вооружённой сирийской оппозиции передали подготовленный российскими специалистами проект конституции Сирии. Проект Конституции предлагает сирийцам избирать президента сроком на семь лет без возможности переизбрания на второй строк. Кроме того, предполагается перераспределение полномочий президента в пользу двухпалатного парламента, со ссылкой на источники сообщает РБК.

Источник «Интерфакса» в оппозиции сообщал, что в проекте Конституции предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в её составе курдскую автономию. В документе также фиксируется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального». Также исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин.

Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии начались 23 января в Астане. В них приняли участие представители официальных властей страны и вооружённой оппозиции, России, Турции, Ирана, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Bloomberg