Синоптики: Свердловскую область окутает смог 

В Свердловской области объявили режим неблагоприятных метеорологических условий. В ближайшие несколько дней в городах региона ожидается смог.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с вечера 5 августа и до 15:00 7 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. На этот период в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Также, по информации синоптиков, 6 и 7 августа на юго-востоке Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).

Добавим, что в конце июня жители Нижнего Тагила жаловались на едкий химический запах в воздухе. Его чувствовали на Вагонке, ГГМ и особенно в центре города. С 20 июля в администрацию Нижнего Тагила поступили десятки звонков с жалобами горожан.