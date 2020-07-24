«Звонков очень много». Жители Нижнего Тагила всю неделю жалуются на едкий запах в центре города

С конца прошлой недели над Нижним Тагилом висит едкий химический запах. Его чувствовали на Вагонке и ГГМ, но труднее всего дышалось жителям центра города — именно из Ленинского района на этой неделе поступало больше всего звонков в отдел экологии и природопользования мэрии.

«Телефонных звонков на этой неделе было очень много — и в отдел, и в ЕДДС, — рассказал АН "Между строк" начальник отдела по экологии и природопользованию Алексей Сергеев. — Я сам живу в центре и ощущаю эти запахи. А это характерные для металлургических производств запахи. А пары, которые были видны, скорее всего, шли от разогрева открывшейся после модернизации доменной печи на НТМК. Официального ответа от экологической службы комбината пока не поступало».

Добавим, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). В эти дни предприятия города должны максимально сократить мощность производств. С 20 июля превышения концентрации вредных веществ над Нижним Тагилом зафиксировано не было.

Напомним, в рамках федеральной программы «Чистый воздух» в 2019 году для Нижнего Тагила была приобретена передвижная лаборатория наблюдений за загрязнением атмосферы, модернизированы четыре станции, поставлены новые приборы и оборудование для переоснащения и модернизации Нижнетагильской лаборатории мониторинга атмосферного воздуха.