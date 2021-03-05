Силовики в третий раз пришли в Среднеуральский женский монастырь

Сотрудники силовых ведомств начали очередную спецоперацию на территории Среднеуральского женского монастыря, со ссылкой на очевидцев пишет Ura. ru.

По словам свидетелей, ночью 5 марта колонна из 20 единиц техники с бойцами ОМОНа направилась из Алапаевска в деревню Новосёлова, где располагается подворье монастыря и скиты, которые связывают с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым).

«Выгнали монашек и насельников из келий. Кроме того, проверяют транспорт на подъездных дорогах», — рассказал очевидец.

Он предположил, что правоохранители по-прежнему ищут беглого келейника Сергия — монаха Силуана, которого подозревают в тройном убийстве. Информацию о спецоперации подтвердил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе свердловского УФСБ, которое курирует расследование дела Сергия, отказались от официальных комментариев, также не стали комментировать информацию в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Ранее, 26 февраля, правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия на основной территории обители поблизости от Среднеуральска. В ходе ночного штурма были задержаны около 20 мужчин без документов, которых отвезли в отдел полиции Верхней Пышмы, а позже отпустили. Силовики подтвердили, что разыскивают монаха Силуана, которого подозревают в том, что в 1999 году он совершил грабёж с тройным убийством.