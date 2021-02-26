Росгвардия и ОМОН вновь пришли с обысками в Среднеуральский монастырь

В ночь на 26 февраля в Среднеуральский монастырь под Екатеринбургом, где находятся сторонники экс-схиигумена Сергия, нагрянули силовики, пишет E1. ru.

По словам сторонников Сергия, в монастырь приехали Росгвардия и ОМОН. Редактору E1.ru ночью позвонил Сергей Колесов, отвечающий за охрану монастыря, и сообщил, что монастырь «захватывают вооружённые люди». После этого послышались крики и звук падения, потом Сергей перестал брать трубку.

«На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать. Начали ломать там колокольню, все бьют в колокола», — заявил адвокат экс-схиигумена Сергия Романова Павел Бабиков.

В телеграм-канале верующие пишут, что силовики «бьют монахинь» и «забирают всех отцов». На опубликованном видеоролике представители силовых структур находятся у монастыря, монахини кричат: «Отец Сергий, помоги нам!» Монах Христофор рассказал Е1.ru, что к нему в келью, где он спал с двумя детьми, ворвались пять росгвардейцев в полном обмундировании — они положили монаха лицом в пол и применили силу.

«Синяки есть. Без объяснений, без ничего ворвались и просто положили меня лицом в пол. Они в течение пяти минут ходили по келье, а затем ушли», — рассказал монах Христофор.

По мнению послушников монастыря, спецоперация проводится для поиска келейника схиигумена Сергия Романова — отца Силуана.

Напомним, в Среднеуральском женском монастыре в ночь на 29 декабря состоялся штурм. Силовики вошли в обитель, задержали отца Сергия — основателя монастыря, которого отлучили от церкви за неповиновение и экстремистские проповеди. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что власти знали о штурме монастыря силовиками. Сейчас бывший схиигумен находится в Москве. Басманный суд оставил его в СИЗО до 28 мая.