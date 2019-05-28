Штраф за неявку в военкомат увеличат в шесть раз

Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку военкомат в шесть раз — со 100–500 рублей до 500–3000 рублей, пишет ТАСС.

Авторами инициативы являются депутаты Заксобрания Еврейской автономной области. Законопроект предполагает штрафы за неявку и «несообщение» информации об изменении семейного положения, образования, места работы или должности и переезде. Также наказывать будут за уклонение от медицинского обследования.

Согласно законопроекту, штраф от 500 до 3 тысяч рублей будет грозить и за умышленную порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета, персональной электронной карты, а также небрежное хранение этих документов, повлекшее их утрату. Кроме того, авторы инициативы считают необходимым увеличить до 1–3 тысяч рублей (сейчас — от 300 до 1 тысячи рублей) диапазон штрафов для должностных лиц за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учёте: речь идёт в том числе о сотрудниках организаций или вузов, если они не уведомили о «принятых на работу (учёбу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учёте».

Накануне сообщалось, что в Минобороны России предложили внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», изменения позволят военкоматам направлять призывников на контрольно-медицинское освидетельствование.