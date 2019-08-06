Штабу Навального в Екатеринбурге согласовали пикет в поддержку протестов в Москве

Пикет штаба Алексея Навального в Екатеринбурге в поддержку москвичей, требующих регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, согласован и пройдёт 10 августа в сквере Большакова, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Заявку на пикет подали накануне, изначально организаторы хотели провести акцию на Октябрьской площади, однако министерство общественной безопасности региона предложило перенести площадку в сквер. Заявитель митинга согласился с переносом мероприятия, отметив, что «это достойная альтернатива» и организаторы готовы согласиться на неё.

Предполагаемое количество участников, заявленное штабом, — 30 человек. Как сообщалось ранее, на пикете участники потребуют «освобождения политзаключённых, прекращения абсурдных уголовных дел», «освобождения кандидатов и допуск их на выборы», «отставки мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, вице-мэра Натальи Сергуниной, руководства Росгвардии и МВД», «расследования в отношении всех причастных к фабрикации уголовных дел и к насилию в отношении протестующих против украденных выборов».

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей. Оппозиционеры пытаются опротестовать это решение.

Несогласованные с властями акции, на которых требуют допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, проходят в Москве вторую неделю.