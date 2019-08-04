Возбуждено первое уголовное дело по итогам акции 3 августа

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который на несогласованном митинге ранил сотрудника Росгвардии. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По итогам акции «Вернём себе право на выборы», пресс-служба МВД заявляла, что во время задержаний один из бойцов Росгвардии получил травму. Как сообщает ТАСС, позже в департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что у правоохранителя вывих плеча.

Напомним, 3 августа в Москве прошла ещё одна несогласованная акция за допуск до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. По последним данным «ОВД-инфо», был задержан 1001 человек. 19 граждан были избиты во время задержания, пятерым из них потребовалась госпитализация.