Школы Нижнего Тагила усиленно готовятся к очному обучению после заявления Голиковой о начале учебного года с 1 сентября

Школы Нижнего Тагила усиленно готовятся к началу учебного года в очном режиме. В управлении образования города отметили, что учреждения уже начали закупаться антисептиками и бесконтактными термометрами. Усиленную подготовку образовательных учреждений начали после совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России, которое состоялось в минувшую среду, 29 июля. Тогда вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о намерении начать учебный год в российских школах с 1 сентября.

«С учётом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно — в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и с соблюдением противоэпидемиологических мер», — заявила Голикова.

Учебные заведения будут осуществлять жёсткий контроль за состоянием здоровья учащихся, будут проводить термометрию, обеспечат школьников антисептиками и предоставят возможность использования средств индивидуальной защиты.

Окончательное решение о старте учебного года и формате обучения в Нижнем Тагиле рассчитывают принять в середине августа.

«Окончательное решение нам сообщат на очередном совещании 20 августа. Пока мы готовимся, закупаемся необходимыми средствами: это и очистители воздуха, рециркуляторы, бесконтактные термометры и дозаторы. Это сделано для того, чтобы усилить меры эпидемиологической защиты. Может быть и такое, что какие-то классы начнут учебный год очно, какие-то — дистанционно. Но, опять же, повторюсь: о том, в какой действительно форме будет проходить обучение в этом году, нам скажут позже», — заявила АН «Между строк» начальник управления образования города Татьяна Удинцева.

С 1 по 10 февраля в школы Нижнего Тагила было подано 3383 заявления на зачисление в первые классы. Также с 1 июля до начала сентября проходит набор детей из других районов города. Всего на 30 июля подано 4331 заявление на зачисление тагильчан в первые классы. Больше всего желающих поступить в школу № 100, гимназию № 18, политехническую гимназию, лицей № 39, а также школы с номерами 95, 61 и 9. Ранее в этих учреждениях планировалось открыть дополнительные классы.