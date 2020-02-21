«Подано 327 заявлений на 240 мест». Топ самых популярных школ Нижнего Тагила по мнению родителей первоклассников

По итогам «февральской волны» записи детей в первые классы лучшие школы Нижнего Тагила уже оказались в непростой ситуации: спрос превышает предложение. Агентство новостей «Между строк» составило топ-10 образовательных учреждений, куда стремится попасть больше всего учеников в 2020 году.

С 1 по 10 февраля в школы Нижнего Тагила было подано 3383 заявления на зачисление в первые классы. Больше всего заявлений на зачисление поступило в школу № 100, гимназию № 18, политехническую гимназию, лицей № 39, а также школы с номерами 95, 61 и 9. Почти во всех этих учреждениях в следующем учебном году планируется открыть дополнительные классы.

Однако количество желающих попасть в эти школы значительно превышает возможности общеобразовательных учреждений. Так, в школе № 100 было всего 240 мест для зачисления, ровно столько первоклассников новая «сотая» и приняла. А вот в гимназии № 18 в этом году перевыполнили план, на 170 свободных мест зачислили 174. Такая же ситуация в школе № 9 — из 60 возможных приняли 87. Иная ситуация сложилась в школах № 32 и 55, где, несмотря на переизбыток заявлений, на 78 свободных мест зачислили лишь 74 человека. В школе № 5 зачислить могли 90 человек, но в итоге приняли 83.

С 1 июля до начала сентября будет объявлен набор детей из других районов города.