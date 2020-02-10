В Нижнем Тагиле в первые классы зачислили уже 2485 детей

С 1 по 10 февраля в школы Нижнего Тагила было подано 3383 заявления на зачисление в первые классы. Принято в учебные заведения 2485 юных жителей города, рассказали АН «Между строк» в управлении образования при мэрии. Больше всего заявлений на зачисление поступило в школу № 100, гимназию № 18, политехническую гимназию, лицей № 39, а также школы с номерами 95, 61, 75/42 и 9. Почти во всех этих учреждениях в следующем учебном году планируется открыть дополнительные классы.

1 февраля началась запись в первые классы для детей, которые проживают на закреплённых за конкретными школами территориях. Подать заявление можно через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал госуслуг, МФЦ и школы. С 1 июля до начала сентября на места, оставшиеся свободными, будет объявлен набор детей из других районов. Всего, по предварительным данным, в следующем учебном году ожидается поступление в школы более 4800 первоклассников.

Напомним, теперь родители могут записать детей в те школы, где учатся их старшие братья или сёстры. Нововведение касается тех детей, которые находятся в одной семье и имеют общее место жительства. Сегодня в школы зачислено уже 652 ребёнка, имеющих преимущественное право.