Школьники из Нижнего Тагила завоевали бронзу на чемпионате рабочих профессий WorldSkills

Ученики седьмого класса школы № 49 Нижнего Тагила Максим Черников и Данил Чадов заняли третье место на национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech, проходившем на прошлой неделе в Екатеринбурге. Школьники выступили в компетенции «Электромонтаж Junior». Ребятам нужно было собрать схему лифта с одним светильником, смонтировать систему для кабелей и проверить работоспособность схемы. Кроме того, необходимо было найти неисправности в электрическом шкафу, который собрали организаторы. Наставником юных тагильчан выступил начальник центральной электротехнической лаборатории ЕВРАЗ НТМК Андрей Ермаков. Подготовка участников к конкурсу стала возможна благодаря поддержке Нижнетагильского металлургического комбината, который оборудовал в подшефной школе лабораторию электромонтажа.

По итогам соревнований команда ЕВРАЗа вошла в тройку лидеров в медальном зачёте, завоевав две золотые, пять серебряных и три бронзовые медали, сообщает пресс-служба холдинга. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК стали призёрами в восьми компетенциях из двенадцати.

Пятый национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 проходил с 24 по 28 октября в Екатеринбурге. На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в 40 компетенциях соревновались 36 команд крупнейших российских госкорпораций и лидеров отечественной промышленности. В этом году WorldSkills Hi-Tech собрал 597 конкурсантов и более 450 опытных российских и зарубежных мастеров-экспертов. Сборные были сформированы по итогам корпоративных чемпионатов 2018 года.