Школьница из Нижнего Тагила придумала название для арт-пространства в Екатеринбурге и выиграла MacBook

Девятиклассница из Нижнего Тагила Софья Фёдорова выиграла конкурс на креативное название для арт-пространства в Екатеринбурге. В творческом состязании приняли участие более тысячи уральцев. Они сгенерировали почти 2 тысячи вариантов, но жюри больше всего понравилась идея 15-летней школьницы из Нижнего Тагила.

О том, что старинное здание на Вайнера, 16 станет штаб-квартирой творческих кластеров в Свердловской области стало известно в конце 2021 года. Тогда же местные власти объявили о конкурсе на лучшее название для нового творческого пространства. Накануне в Екатеринбурге в Доме журналистов были подведены итоги конкурса. Теперь площадка на Вайнера, 16 будет носить название «Домна».

«Мне очень хотелось связать название с историей, с индустриальным наследием Урала, и как раз отталкиваясь от этого, возникло слово “домна”. Домна – это печь, в которой кипит железо. А в наше время на Урале очень много творческих и креативных людей. Домна – это место бурления творческой и креативной жизни», – объясняет свою задумку победительница конкурса, тагильчанка Софья Фёдорова.

Интересно, что Софья Фёдорова была не единственной (но первой), конкурсанткой, предложившей назвать арт-пространство «Домной». Такая же идея возникла ещё у троих уральцев. По мнению Софьи, это произошло не случайно – схожесть мысли доказывает, что идея действительно хорошая.

«Вариант “Домна” предложили четыре человека. Первой стала ученица 9 класса Софья Фёдорова из Нижнего Тагила. Она и получила главный приз. Было предложено больше двух тысяч вариантов названий. Большое спасибо всем участникам. Мы приняли решение сохранить все варианты, разместив их в инсталляции на территории кластера. Уже в мае вы сможете посетить дом на Вайнера, 16 и

«Примечательно, что первоначально название “Домна” пришло не из Екатеринбурга, а из Нижнего Тагила, что ещё раз демонстрирует сетевой характер проекта», – сказал Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, который выступил организатором конкурса.

Открытие нового креативного кластера «Домна» запланировано на май 2022 года. В новом пространстве будут открыты fashion-коворкинг, зал для организации мероприятий и концертов, студии аудио- и видеозаписи и многое другое. Резидентами площадки станут представители fashion-индустрии, IT и медиа, музыканты. А для удобства предпринимателей на Вайнера, 16 будет работать центр «Мой Бизнес».

Сейчас в здании ведутся ремонтные работы. Следующий этап реализации проекта – разработка визуального образа — логотипа и фирменного стиля, отражающих наименование и историю площадки, подготовка сайта и других атрибутов креативной штаб-квартиры.