Школа № 72, двор и центр семейного отдыха будут сданы раньше запланированного срока. На объезде Тагилстроевского района глава города Владислав Пинаев отметил быструю работу на строительных объектах.

В школе № 72 рабочие уже обновили покрытие на крыше, заменили перекрытия между первым и вторым этажом, частично установили пластиковые окна. По словам заместителя генерального директора подрядной организации Георгия Полевщикова, они опережают график на несколько месяцев.

«На данный момент мы уже занимаемся шпаклёвкой всех помещений, занимаемся заменой полов на первом и втором этаже и постепенно выходим на чистовую отделку. Также мы проводим работы по сантехнике», — рассказал заместитель генерального директора по строительству ЗАО «Стройкомплекс».

Двор домов 1, 3, 5 на ул. Красных Зорь и центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный» также планируют сдать раньше срока. По словам начальника управления ЖКХ Егора Копысова и председателя ТОСа Михаила Карпова, ремонтные работы завершатся ко Дню города. Оба объекта вошли в региональную программу «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы». Вскоре здесь появятся детские и спортивные площадки, световое оборудование и тротуары.

«По двору на Красных Зорь нет сомнений в том, что мы его сделаем ко Дню города. В ТОС "Пограничный" техника тоже работает. Самые сложные земляные работы пришлись на дождевой период. Сегодня строительство продолжается. Школа № 72 — это вообще у нас отличительный объект. Мало кто может похвастаться тем, что в такие короткие сроки удаётся сделать всё качественно», ­— отметил глава города Владислав Пинаев.

Напомним, в начале апреля исполнительный директор «Стройкомплекса» Илья Баянкин пообещал закончить капитальный ремонт школы № 72 в Нижнем Тагиле к 1 сентября 2019 года.