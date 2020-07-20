Схиигумена Сергия оштрафовали за разжигание ненависти

Скандального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь, признали виновным в разжигании ненависти. Городской суд Верхней Пышмы приговорил священнослужителя к выплате штрафа в размере 18 тысяч рублей.

Как пишет E1.ru, Романову вменили нарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Напомним, в мае, после высказываний схиигумена Сергия о коронавирусе и критике церковных властей, Екатеринбургская епархия временно отстранила священника от проведения церковных таинств и служб. Схиигумену поручили отправиться в скит, но он при поддержке казаков захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь.

3 июля Сергия лишили сана схиигумена. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл обвинил его в тщеславии и заявил, что его проповеди полны «глупостей, клеветы и лжи».

Кроме того, суд Верхней Пышмы назначил схиигумену Сергию штраф в размере 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса.