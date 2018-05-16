Шептий впервые прокомментировал демарш против «списка Тунгусова»

Секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий на пресс-конференции впервые прокомментировал демарш части партийцев, обвинивших главу администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова в подготовке фальсификации результатов праймериз ЕР на выборах в Екатеринбургскую гордуму. Шептий заявил, что мнение Владимира Тунгусова в отношении состава списка кандидатов не является для свердловских единороссов определяющим.

«У нас губернатор — Куйвашев Евгений Владимирович. Руководитель области встретился в 2016 году в ходе губернаторских выборов с тремя четвертями партийного актива в области. Мы его знаем… Мнение губернатора и его личная позиция будут определяющими», — цитирует Шептия Ura.ru.

Напомним, в начале недели группа екатеринбургских единороссов выступила против главы администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. По их мнению, он превращает праймериз в гордуму в «фарс и посмешище для всей страны», чтобы не потерять контроль над представительным органом власти уральской столицы. Речь идёт о так называемом «списке Тунгусова» — именах 18 кандидатов, которые, по версии первого вице-губернатора, должны победить на праймериз, стать кандидатами на выборах в гордуму, а затем — депутатами. Против списка выступили действующий депутат думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов, депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин, руководитель исполкома Чкаловского отделения Елена Бондаренко. Также они считают, что члены счетных комиссий, которые будут подводить итоги голосования на внутрипартийной процедуре, контролируются Тунгусовым. Утром 16 мая недовольные депутаты и их сторонники собрались на импровизированный митинг у регионального отделения ЕР. В их присутствии Шарапов передал своё обращение Шептию, который отметил, что подготовка к праймериз проходит «штатно», а в вопросе подбора счётных комиссий «никто нам не указ», имея в виду, что их члены были подобраны строго в соответствии с партийным регламентом.

Помимо этого, на пресс-конференции Виктор Шептий не исключил возможность снятия с праймериз на выборах в думу Екатеринбурга участников демарша, пишет Znak.com. По его словам, это будет сделано в том случае, если действия кандидатов будут признаны «дискредитирующими партию».

«У нас есть основания для исключения. Если человек два и более раз не согласовал агитматериал, например, или если высказывался критически в отношении других участников [праймериз]», — отметил Шептий.

При этом он подчеркнул, что в оргкомитете по подготовке к праймериз «работают опытнейшие люди» и решение об исключении из списков участников будет приниматься, только «если будет оценка, что эти действия дискредитируют партию».

Также Шептий предостерёг однопартийцев, заявившихся на праймериз, от самовыдвижения или выдвижения в гордуму по спискам других партий.