Против «списка Тунгусова» выступили сотни уральцев. В свердловское отделение ЕР отправлен ревизор из Москвы

Сегодня заседание оргкомитета по подготовке праймериз «Единой России» на выборах в Екатеринбургскую гордуму объявлено закрытым. По словам секретаря свердловского отделения партии власти Виктора Шептия, поводом для такого решения стал маловместимый зал для проведения мероприятия, пишет Ura.ru. Сегодня утром в здании исполкома собрались около ста человек — депутаты екатеринбургской гордумы, члены общественной палаты, участники праймериз и поддерживающие их избиратели. Главным вопросом повестки дня должно было стать подведение итогов завершившегося сегодня выдвижения участников предварительного голосования.

Отмечается, что на заседание также якобы прибыл один из заместителей Центрального исполнительного комитета «Единой России». Он был делегирован в Екатеринбург федеральным руководством партии для того, чтобы выяснить, насколько оправданы публично высказанные 14 мая единороссами обвинения в адрес первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Сегодня же депутат Анатолий Шарапов передал Виктору Шептию более 500 подписей под письмом о недопустимости нарушений на праймериз на выборах в думу Екатеринбурга и против «списка Тунгусова». Список победителей предварительного голосования, напомним, был заранее объявлен чиновником в то время, пока свердловский губернатор Евгений Куйвашев находился в командировке. Он представляет собой перечень из 18 кандидатов, лояльных лично первому вице-губернатору Свердловской области, которые, по его мнению, должны победить во внутрипартийном голосовании.

«Сейчас в праймериз участвует около 200 человек, а приём заявлений продлится до завтрашнего вечера. Но сейчас складывается ситуация, что 18 участникам фактически уже выдали мандаты, а 200 человек останется за бортом», — говорится в обращении, написанном 14 мая и адресованном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, генсеку ЕР Андрею Турчаку и секретарю свердловского регионального отделения партии Виктору Шептию.

Поддержать Анатолия Шарапова, фактически возглавившего демарш против нарушений на предварительном голосовании, пришли, по данным Znak.com, около 50 человек. Шептию пришлось дать импровизированную пресс-конференцию прямо на крыльце исполкома. Он сообщил, что срок приёма документов от участников праймериз будет продлён на три дня из-за того, что некоторые участники не успели получить в ГУ МВД справку об отсутствии судимости. Также лидер свердловских единороссов заявил, что не слышал ни о каком «списке Тунгусова».