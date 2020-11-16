Сгорели квартира, садовый дом и баня. В Нижнем Тагиле за сутки произошло четыре пожара

В Нижнем Тагиле за сутки произошло четыре пожара. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС 15 ноября около 9 утра. В коллективном саду «Весна» под Нижним Тагилом из-за замыкания электропроводки на площади 45 кв. метров сгорел садовый дом.

Следующее возгорание произошло около 10:30 в квартире 5-этажного многоквартирного дома № 3 по улице Огнеупорной. Как рассказали в отделе надзорной деятельности МЧС, пожар произошёл после того, как пьяный сын хозяйки квартиры решил покурить. Жители подъезда эвакуировались самостоятельно ещё до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших не было.

В это же время в кафе «Гранат», расположенном в торговом центре по улице Садовой, сработала пожарная сигнализация. Как позже выяснили пожарные, причиной для тревоги стала пригоревшая в общепите пища.

Ближе к вечеру в посёлке Уралец из-за неправильного устройства печи и дымохода сгорели надворные постройки и баня. Огонь охватил 53 кв. метра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.