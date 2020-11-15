В Нижнем Тагиле из-за пригоревшей пищи в кафе спасателям пришлось эвакуировать торговый центр

В Нижнем Тагиле из торгового центра по улице Садовая спасатели эвакуировали 62 человека, в том числе двоих детей. Причиной для эвакуации послужило задымление в одноэтажном кафе, пристроенном к ТЦ.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в 10:44 на пульт диспетчера поступило сообщение о дыме в торговом центре. На место происшествия выехали 20 человек личного состава, 6 единиц пожарно-спасательной техники. Оказалось, что в кафе пригорела пища в тандырной печи, а дым по вентиляции распространился по всему торговому центру.