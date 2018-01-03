«Сети Тагила» отсрочили повышение тарифов на интернет для жителей Рудника

Провайдер «Сети Тагила» перенёс повышение тарифов на интернет для абонентов в посёлке Рудник им. III Интернационала на неопределённый срок. Соответствующее заявление сделал гендиректор компании Андрей Кискин. Ранее планировалось, что с нового года ежемесячная плата за пользование интернетом для жителей Рудника вырастет почти на 60% — с 500 до 800 рублей. Провайдер объяснял резкое повышение тарифа удорожанием платы за аренду столбов ЛЭП, принадлежащих АО «Облкоммунэнерго».

«7 декабря 2017 года нашей компанией было опубликовано уведомление о введении для абонентов частного сектора дополнительного тарифного плана “Аренда линий связи”. Настоящим уведомляем вас об отложении срока введения данного тарифного плана на неопределённый срок. Решение принято в связи с тем, что АО “Облкоммунэнерго” приостановило подписание договора на повышение стоимости обслуживания опор для ООО “Нижнетагильские компьютерные сети”», — говорится в заявлении Кискина.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Сергей Носов призвал жителей города расторгнуть договоры с поднимающим тарифы на интернет провайдером.

«Я отношусь к этому отрицательно, фактически это вопрос монопольной комиссии. Это частный провайдер, и это пример безответственности и монопольного поведения. Потому что, когда люди заключали договоры, все были счастливы — цены низкие, никаких проблем. А когда люди уже “подсели” и отказались от возможных конкурентов или услуг государственной компании, то появилась возможность для недобросовестных действий. Я рекомендую инициативным гражданам организоваться и сделать обращение. Я готов переговорить с руководством “Ростелекома”, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить государственными услугами наших граждан», — говорил Сергей Носов.

По словам местных жителей, повышение тарифов должно было затронуть около трёх тысяч семей, проживающих в данном микрорайоне.