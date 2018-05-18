Сергея Скрипаля выписали из больницы

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы в Великобритании, со ссылкой на заявление британского Минздрава сообщает Sky News.

Представитель пресс-службы районной больницы Солсбери заявил, что право на конфиденциальность пациентов ограничивает медиков в представлении подробных отчётов о лечении, которое получил Скрипаль.

Накануне Sky News сообщил, что полиция продолжает допрашивать Сергея Скрипаля в больнице. В частности, его расспрашивают о его поездках в Лондон и за границу, а также ежемесячных встречах в ресторане с предполагаемым куратором из MI6.

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери 4 марта. Несколько недель они пробыли в коме, но затем пришли в сознание. 9 апреля из больницы выписали Юлию Скрипаль.

Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. Великобритания утверждает, что это был разработанный в СССР яд «Новичок», и возлагает ответственность за отравление на Россию. Россия отрицает как причастность к преступлению, так и факт работы над ядом под таким названием.

Отравление Скрипалей стало поводом для ухудшения отношений России и стран Запада. Великобритания, США и другие страны выслали в общей сложности 150 российских дипломатов, Россия ответила симметрично.