Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров в Instagram объявил о прощальном туре группы.

В рамках прощального тура группа даст концерты в девяти городах. Первый состоится в Калининграде 4 июня, последний — в Санкт-Петербурге 13 октября.

«Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелёгкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами Я скажу, как не юнец, — Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец», — написал Шнуров.

Он отметил, что, «может быть, когда-нибудь» «соберёт Ленинград», однако подчеркнул, что это будет нескоро. О проведении стадионного тура в 2019 году группа объявила в начале декабря 2018 года.

Последний альбом «Ленинграда» — «Всякое» — вышел в 2018 году. В феврале 2019 года «Ленинград» выпустили сингл «Сублимация».

Напомним, в конце февраля Сергей Шнуров вошёл в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, сообщала глава комитета Елена Ямпольская. Общественный совет при комитете Госдумы по культуре обсуждает разные общественные вопросы. Ямпольская рассчитывает увидеть новых членов организации 22 марта на слушаниях по концепции нового закона о культуре.