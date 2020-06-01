Сергей Носов убрал из правительства Магаданской области экс-депутата гордумы Нижнего Тагила

Экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывший главврач ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов освобождён от должности министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Об этом сообщается на сайте правительства. С 1 июня его обязанности исполняет Иван Горбачёв. Колымский губернатор Сергей Носов подписал распоряжение о новом назначении 29 мая.

На посту министра 62-летний Сергей Чеканов продержался около года и восьми месяцев. В 2019 году он заработал, согласно декларации о доходах, 5,3 млн рублей. Носов начал устраивать уральцу рабочие разборки практически сразу после назначения. Во время одного из совещаний он даже предложил главе областного Минздрава заказать для кабинета министров лекарство «Возбудин». Возможно, в последнее время из-за сложной эпидемиологической обстановки на Колыме недовольство Носова работой Чеканова усилилось. В социальных сетях многие писали о нехватке необходимых защитных средств для медиков, а также недополучении выплат за угрозу COVID-19. Родственники известного магаданского актёра Валерия Бунякина смогли узнать о его состоянии только после выхода на губернатора.

Отметим, в прошлом году магаданское правительство Сергея Носова покинула также экс-чиновница из Нижнего Тагила Оксана Хулап.

Чеканов Сергей Архипович почти всю жизнь посвятил работе в структурах здравоохранения. В 1983–1985 годах он работал хирургом-стоматологом в стоматологической поликлинике № 3, в 1985 году был переведён в Демидовскую городскую больницу, где прошёл путь от ординатора до заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии. В 2010 году Чеканов защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. В 2014 году стал работать в Областной станции переливания крови. Там он трудился до тех пор, пока Носов не позвал его в Магаданскую область.

Напомним, Сергей Чеканов также работал депутатом Нижнетагильской городской думы шестого созыва, где выполнял обязанности зампредседателя комиссии по соцполитике. Он избирался в состав Общественной палаты Свердловской области. Тагильчанин является братом председателя совета директоров признанного банкротом в 2018 году «Тагилбанка» Алексея Чеканова.