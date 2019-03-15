Магаданское правительство Сергея Носова покинула экс-чиновница из Нижнего Тагила

Министерство здравоохранения Магаданской области покинула назначенная в прошлом году замминистра Оксана Хулап. Чиновница хорошо известна в Нижнем Тагиле — с 2010 по 2012 год она была начальником управления здравоохранения городской администрации, после этого возглавила Екатеринбургский филиал ТФОМС Свердловской области.

По данным местного издания «Весьма», Оксану Хулап вывели из состава комиссий Минздрава, вместо неё замминистра стала Олеся Пацан, бывший руководитель управления организации медицинской помощи. Причину ухода Хулап в ведомстве не называют.

Напомним, в конце сентября новым министром здравоохранения и демографической политики Магаданской области стал экс-депутат Нижнетагильской гордумы шестого созыва и бывший главврач ГБУЗСО «Областная станция переливания крови» Сергей Чеканов.

Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов, став губернатором Колымы, объявил о «заморозке» 1,5 тысячи ставок в системе здравоохранения.

«У нас сложился перекос в кадрах — управленцев, чиновников от медицины много, а врачей — мало. Лечить некому, зато людей, напрямую не связанных с медициной, — пруд пруди», — цитирует Носова «Весьма».

Сергей Носов неоднократно высказывал претензии к работе предыдущего министра, как и ряда других министерств. И это повлекло за собой череду назначений, несколько ключевых постов в правительстве заняла «тагильская команда» Носова.