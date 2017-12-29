Сергей Носов прокатился на «бублике» со скандальной горки (ВИДЕО)

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов на Театральной площади протестировал шестиметровую горку, которая несколько дней назад стала причиной возмущения тагильчан. Накануне градоначальник прокатился на резиновом «бублике» и остался доволен аттракционом, сообщает «Тагил-ТВ». Кроме того, мэр призвал тагильчан последовать его примеру.

«Мне понравилось, как [всё] организовано, — заявил Носов. — Судя по всему, горка пользуется спросом. И если есть [у вас] “бублики”, то можно приходить и кататься — столько, сколько влезет».

Напомним, за четыре дня до открытия ледового городка стало известно, что главная горка должна стать платным аттракционом с прокатом тюбов. Даже за вход со своим «бубликом» хозяин проката планировал брать 100 рублей при безлимитном посещении.

После публикации АН «Между строк» мэрия опровергла данную информацию и сообщила, что вход на горку со своим тюбом будет бесплатным.

ВИДЕО: «Тагил-ТВ»