Мэрия: Катание с самой большой горки Нижнего Тагила со своим тюбом будет бесплатным

Сегодня на аппаратном совещании замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров дал разъяснения по поводу работы аттракциона на шестиметровой горке на проспекте Строителей. Чиновник подтвердил информацию о том, что скатиться с этой горки можно будет только на тюбах (надувных санях), которые можно будет взять напрокат. При этом замглавы отметил, что пришедшие со своим «бубликом» смогут кататься абсолютно бесплатно.

Проход на горку с ледянками и другими приспособлениями будет закрыт. Как отмечали строители горки, она будет не с ледяным, а со снежным покрытием, предназначенным именно для спуска тюбов.

Напомним, накануне стало известно, что вход на главную горку Нижнего Тагила будет ограничен. Организатор проката тюбов Денис Шамсутдинов рассказал АН «Между строк», что планирует взимать плату не только за пользование имуществом предпринимателя, но и за услуги сотрудников безопасности, работающих на горке. За 10 минут аренды «бублика» любители острых ощущений должны будут заплатить, по словам бизнесмена, 50 рублей, за полчаса катания — 150 рублей, за час — 250 рублей. Горка будет работать с 10:00 до 23:00, а в новогоднюю и рождественскую ночь — до последнего клиента. После закрытия пункта проката вход на горку будет недоступен.