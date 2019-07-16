​​​​​​​Сергей Капчук не смог оспорить отказ в регистрации на выборах в Госдуму

Предприниматель Сергей Капчук, выдвигающийся на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, не смог обжаловать отказ избиркома в регистрации его на выборах, пишет Znak.com.

Свердловский облизбирком отказался регистрировать Капчука на довыборах в Госдуму, так как у него не прошло 10 лет с момента погашения судимости — он был амнистирован после обвинительного приговора о мошенничестве в крупном размере лишь 29 мая 2019 года. В партии при этом считают, что Капчук не имеет судимости именно из-за амнистии, более того, сам претендент на мандат получил справку от начальника управления по организации дознания МВД России Сергея Манахова о том, что как лицо, освобождённое от наказания, Капчук считается несудимым. Несмотря на эту справку, Свердловский облсуд поддержал позицию избиркома и отказал Капчуку в удовлетворении иска.

Предприниматель видит в произошедшем «признаки служебного подлога» и полагает, что его не пускают на выборы, чтобы он не создавал конкуренции кандидату от «Единой России» Антону Шипулину.

«Сегодня же подам жалобу в Верховный суд», — заявил Сергей Капчук после вердикта областного суда.

Сейчас на мандат депутата Госдумы от Серовского округа претендуют биатлонист Антон Шипулин, учитель из Екатеринбурга Ирина Скачкова («Яблоко»), общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик КГОКа Габбас Даутов (КПРФ), фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин («Справедливая Россия») и координатор партии «Зелёные» по УрФО Игорь Рузаков.